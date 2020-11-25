1xbet официальный сайт

Появившаяся относительно недавно букмекерская контора 1xbet буквально ворвалась на российский рынок ставок на спорт, во многом благодаря щедрым бонусам и мощнейшей рекламной кампании. Онлайн-сервис молниеносно завоевал популярность среди миллионов любителей азартных развлечений, как на территории постсоветского пространства, так и далеко за его пределами.

Деятельность конторы на протяжении всего времени существования (а это более 10 лет) была сопряжена с многочисленными трудностями. Однако несмотря на все преграды 1xBet смогла выйти на сумасшедшие темпы развития и взрывного роста на фоне многочисленных отечественных и зарубежных конкурентов.

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Даже самые искушенные беттеры по достоинству оценили функционал официального сайта этой онлайн-конторы, который открывает практически безграничные возможности в мире ставок на спорт и развлечений схожего характера. Вниманию пользователей представлено более полусотни различных направлений в сфере спортивной жизни, но этим все не ограничивается — здесь также можно оформить пари относительно событий в политике и мире шоубиза, а также подобрать для себя другие увлекательные развлечения из числа гэмблинг-продуктов.

1хBet — ведущий игрок современного беттингового рынка, среди основных преимуществ которого:

Привлекательные коэффициенты;

Широкая роспись доступных для ставок событий;

Репутация крупнейшего участника букмекерского рынка;

Большой выбор азартных развлечений, собранных на одном сайте

Пользователи сервиса могут участвовать в тотализаторах, многочисленных акциях и лотереях. На регулярной основе администрация клуба проводит турниры с щедрыми призами, которые проходят в режиме реального времени.

Что такое зеркало 1xbet сайта и для чего оно нужно

Сфера ставок на спортивные мероприятия жестко контролируется соответствующими органами, и при возникновении любых вопросов ресурсы, содержащие сомнительный с точки зрения регулятора контент, безжалостно блокируются. Особенно все усложнилось в 2014 году, когда онлайн-букмекеры были взяты под особый государственный контроль. 1xBet не стала исключением — сайт блокируется с завидной регулярностью.

Сложно однозначно сказать, почему ресурс закрывается, и чем он не угодил регулятору, да мы и не будем рассуждать на эту тему. Скажем лишь, что администрация явно не собирается просто так сдаваться — как только один домен блокируется, сайт возрождается под новым именем.

Такие сайты-клоны и называются зеркалами. Это точная копия официального сайта конторы, которая расположена на другом домене. При этом зеркальный сайт полностью повторяет функционал оригинала — тут также можно делать ставки на спортивные события, играть в слоты. Зеркало функционирует ровно до тех пор, пока не окажется под запретом. Однако даже в случае блокировки ресурса выигрыши выплачиваются, поскольку для 1xBet крайне важна репутация надежного букмекера. Переход с одного зеркала на другое происходит практически моментально, и от беттеров не требуется какое-либо участие.

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Как мы уже сказали, зеркала 1xBet полностью копируют дизайн и навигацию оригинального сайт. Перечень спортивных событий, доступных для заключения пари, тоже идентичен. Единственное отличие зеркал от оригинала чаще всего заключается в доменном имени: если основной сайт расположен в зоне .ru, то зеркало с большей вероятностью базируется в зоне .com.

Как понять, что зеркало действительно имеет отношение к конторе 1xBet? Очень просто: при входе на ресурс вы увидите свой прежний баланс. Повторная регистрация при этом не потребуется, достаточно ввести старые данные (логин и пароль) для входа.

Преимущества официального сайта 1xbet

Для начала рассмотрим преимущества сайтов-двойников, их немного, но они есть. Это:

возможность выбрать валюту для пополнения депозита;

широкий выбор способов вывода средств (он может быть больше, чем на оригинальном сайте);

упрощенная процедура первоначальной регистрации на сайте

Теперь перейдем к преимуществам официального сайта букмекерской конторы. Во-первых, это постоянство адреса. В отличие от зеркал, которые вынуждены постоянно «прыгать» с одного домена на другой, оригинальный сайт имеет стабильное расположение в сети. Впрочем, администрация 1xBet заботится о своих постоянных клиентах, поэтому всегда держит их в курсе последних событий. А если пользователь выходит на сайт через мобильное приложение, то все еще проще.

Второе существенное преимущество оригинального сайта букмекерской конторы — это полная правовая защищенность беттеров. Если сайт функционирует на легальном основании, то и все совершаемые манипуляции находятся в рамках правового поля, то есть под защитой правоохранительных органов. Более того, у официальных букмекерских контор есть и оффлайновые («наземные») пункты приема ставок.

Как зарегистрироваться в 1xbet — плюсы и минусы каждого способа

Регистрация на сайте БК 1xBet открывает доступ ко всем возможностям ресурса. Идентифицированный пользователь имеет собственный игровой счет, которым можно распоряжаться по своему усмотрению на всех доступных версиях сайта, в том числе и в мобильном приложении.

Прежде чем говорить о способах регистрации, затронем один важный момент. Дело в том, что всем новым участникам БК 1хБет дарит внушительный бонус за первое пополнение счета. По понятным причинам у многих начинающих игроков возникает желание получить этот бонус несколько раз. Сразу скажем, делать этого не стоит, поскольку за создание нескольких игровых счетов на одном сайте предусмотрены санкции. Вплоть до полного бана.

Итак, существует 4 способа пройти регистрацию на официальном сайте, чтобы получить доступ к функционалу сервиса 1хБет:

Полная регистрация посредством электронной почты — достаточно долгая процедура с заполнением анкеты пользователя. Чтобы пройти регистрацию данным способом, нужно выбрать вариант «По E-mail». Скорее всего, потребуется предоставить достаточно большой объем информации о себе, включая ФИО, адрес проживания и номер мобильного телефона. Далее нужно будет подтвердить регистрацию через е-мейл (на почту придет ссылка, по которой необходимо перейти). После успешной верификации можно приступать к заключению пари. Регистрация в один клик — экспресс-процедура, при которой достаточно выбрать страну проживания и валюту. После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» откроется окно с номером счета, система также автоматически создаст пароль и предложит отправить данные для входа на сайт по электронной почте. Сразу после этого можно приступать к пополнению депозита и заключению пари. Тут важно отметить, что для вывода выигрыша все же придется пройти верификацию с указанием личных данных. По номеру мобильного телефона — еще один доступный способ регистрации на сайте 1хбет. Ключевое преимущество данного варианта — надежная защищенность аккаунта, поскольку работает функция смс-подтверждения действий. Для регистрации в 1xBet этим способом достаточно ввести номер телефона, выбрать страну проживания и валюту. Регистрация через социальные сети и сервисы отправки сообщений. 1Хбет работает со всеми популярными ресурсами, и их список время от времени пополняется. Порядок действий все тот же: После нажатия кнопки «Регистрация» выбираем соответствующий способ и следуем инструкциям. Вся процедура занимает буквально минуту.

Вход 1xbet — Личный кабинет

Так называют персональное виртуальное пространство игрока, в котором он может выполнять основные беттинговые функции. С помощью личного кабинета можно:

Управлять счетами. Следить за активными финансовыми транзакциями, менять электронные кошельки, вводить и выводить деньги.

Редактировать контактную информацию. Менять номер телефона и электронную почту, если данные устарели.

Редактировать личную информацию. Менять логин и пароль, корректировать данные о ФИО и регионе, если они изменились. Учтите, что при кардинальных переменах система может потребовать дополнительную верификацию, чтобы защитить аккаунт от мошенников.

Чтобы авторизироваться в системе, вам потребуется зайти на официальный сайт букмекерской конторы и нажать кнопку «войти», расположенную с правой стороны монитора.

Введите номер вашего лицевого счета (ID) или адрес лицевого счета в качестве логина. Укажите пароль, который система выдала вам для последующей авторизации. Если вы регистрировались в один клик или по аккаунту в соцсетях, укажите это при входе (нажмите на нужный раздел)

Приложения 1xbet на андроид

Для владельцев мобильных устройств на Андроид у 1Хбет есть мобильное приложение, которое имеет тот же функционал, что и полновесный сайт. Прямо со смартфона можно заключать пари, играть в предлагаемые букмекером игры, просматривать трансляции матчей, общаться в чате, изучать спортивную статистику, пополнять счет и выводить выигрыши.

Искать приложение этой букмекерской конторы на Google Play бессмысленно, поскольку его там нет. Скачать данное приложение можно бесплатно с официального сайта конторы 1xBet. По понятным причинам сайт может и не открываться. В этом случае понадобятся дополнительные ссылки на зеркала.

Само приложение весит немного, поэтому на скачивание уйдет всего несколько секунд. Далее нужно будет открыть программу и пройти регистрацию одним из указанных выше четырех способов.

Зеркало на айфон скачать

Владельцев «яблочных» устройств администрация 1Xbet тоже не обделила вниманием — для них также разработано приложение, которое работает на IOS.

Найти его можно на сайте букмекерской конторы, в разделе «Приложение для смартфона». Но и тут нужно напомнить, что деятельность 1xbet на территории России пресекается Роскомнадзором. Это означает, что и ссылки, ведущие на данную контору, блокируются. Для начала нужно открыть зеркало 1xbet, с которого уже и можно будет скачать приложение для iOS без перехода в App Store.

Сама установка на айфон приложения — процедура быстрая и понятная: достаточно нажать на кнопку скачивания, принять условия, установить и открыть программу на устройстве.

При первом запуске приложения пользователю будет предложено пройти регистрацию. Сделать это придется в любом случае, иначе доступ к ставкам и прочим действиям будет закрыт.

Преимущества мобильного приложения 1xbet

Что касается преимуществ мобильных приложений для смартфонов, то они очевидны:

После установки отпадает необходимость в постоянном поиске зеркал — 1Xbet всегда будет под рукой;

Делать ставки и пользоваться другими сервисами 1xbet можно из любого места, где есть интернет;

Моментальный вывод средств — достаточно указать сумму и способ, чтобы в течение нескольких минут получить выигрыш;

Еще один плюс в том, что одно мобильное приложение может поддерживать несколько аккаунтов (разных людей)

Удалить приложение так же просто, как и установить, без опасений за личные данные

В мобильном приложении у пользователя есть полноценный личный кабинет со всем функционалом и доступом к личным финансам. Ставки возможны как в прематче, так и в лайве. При этом мобильная версия работает достаточно шустро, что позволяет вести игру оперативно, особенно когда речь идет о ставках в режиме онлайн.

Коэффициенты 1xbet

Коэффициенты 1xbet — один из ключевых показателей в беттинге. Этим числовым выражением букмекеры определяют вероятность совершения того или иного события в спорте или других сферах деятельности. Говоря простым языком, это своего рода прогноз, который дают аналитики букмекерской конторы.

1Xbet, как и многие другие букмекеры на территории бывшего СНГ, чаще использует европейский формат коэффициентов, которые отображаются в десятичных числах и дробях (1,2; 2; 2,05; 2,5 и т.п.). Гораздо реже используется американский или британский формат.

Глядя на коэффициенты, беттер сразу может понять, кто, по мнению букмекера, является явным (или не очень) фаворитом в спортивном состязании. Чем выше предлагаемый контрой коэффициент, тем ниже вероятность, что ставка сыграет (теоретически), но и тем выше возможный выигрыш.

Рассмотрим, как работают коэффициенты 1хбет на простом примере:

Мы сделали ставку в тысячу рублей на событие с коэффициентом 2,2. Если ставка сыграет, мы получим 2 200 рублей (1000 х 2,2 = 2 200). Из них чистая прибыль составит 1200 рублей.

Зная коэффициент, можно рассчитать и вероятность события (с маржой, т.е. прибылью букмекера) — для этого нужно 100 разделить на значение коэффициента. В нашем случае это чуть более 45,45%.

Линия и виды ставок 1xbet

Линия 1xbet — список предстоящих событий (коэффициентов на эти события), на которые можно поставить только до их начала. Чем больше выбор доступных событий, тем шире Линия.

Букмекеры формируют Линию, опираясь на статистику матчей и целый ряд других факторов — от физического состояния игроков, до их мотивации на победу и прочих обстоятельств, которые могут оказать влияние на исход предстоящего состязания.

Линия определяется при помощи специальных программ, но обязательно под контролем аналитиков крупных букмекерских контор. В процессе принятия ставок Линия корректируется. Например, при большом количестве ставок на определенный исход букмекеры могут снизить привлекательность ставки, чтобы распределить ставки (прогрузить Линию).

Существует несколько основных видов ставок:

Ординар (или одинар) — самая простая одиночная ставка, которая предполагает один выбор в одном событии. В случае удачного исхода сумма выигрыша определяется путем перемножения ставки и коэффициента.

Экспресс — ставка на комбинацию из нескольких событий (ординаров). Чтобы экспресс сработал, все выбранные события должны быть реализованы. Общий коэффициент получается путем перемножения всех выбранных коэффициентов. Например, если составлен экспресс из трех событий с коэффициентами 1,65, 2 и 2,15, то итоговый коэффициент составит 7,095 — на него будет умножена ставка в случае выигрыша.

Тотал — еще один популярный вид ставок. Решающее значение в данном случае будет иметь количество голов, угловых, желтых карточек, заброшенных шайб и других игровых показателей. Букмекеры предлагают разные значения тотала, и на каждый вариант установлен свой коэффициентами. Задача беттора угадать, сколько игровых показателей будет по итогам игры — больше или меньше установленного тотала.

Рассмотрим на примере: Мы поставили 1000 рублей на тотал больше 3,5 с коэффициентом 2,4. Команды сыграли вничью со счетом 2:2, т.е. всего было забито 4 гола — это больше 3,5, поэтому наша ставка сыграла, а выигрыш составил 2400 рублей.

Тайм-матч — популярная футбольная ставка на результат первого тайма и основного времени. Поставить можно на успех одной из команд или ничью.

Так, ставка П2П1 будет означать, что для выигрыша в первом тайме должна победить гостевая команда, а по результатам всей игры нужна победа принимающей стороны. Чтобы сыграла ставка НП2, нужна ничья в первом тайме и победа гостевой команды по итогам встречи.

Система — комбинированная ставка из 3-х и более событий со своеобразной страховкой (правом на ошибку). Так, в системе «2 из 3» для выигрыша достаточно, чтобы сыграли две любые комбинации из трех. Соотношение числа исходов, которые необходимы для выигрыша, к общему числу событий в системе называется размерностью.

Так, размерность «3 из 5» означает, что для выигрыша достаточно, чтобы реализовались 3 события. Из-за более сложной системы расчета выигрыша ставки данного типа пользуются меньшей популярностью.

Ставки в лайве

Так называются ставки, сделанные по ходу матча. В отличие от ставок в Линии, для успешной игры беттору требуются не только аналитические способности, но и быстрота принятия решений. Поскольку коэффициенты меняются в зависимости от происходящего на поле, нужно уметь менять стратегию, подстраиваясь под новые обстоятельства.

Коэффициенты в лайве меняются очень динамично, на них оказывает влияние целый ряд причин, например:

изменившаяся погода

травма ведущего игрока команды-фаворита

неожиданно высокая активность андердога (слабой команды)

отсутствие инициативы со стороны фаворита и т.п.

При этом перечень видов спорта, доступных для live-ставок, далеко не ограничивается одним лишь футболом. 1Xbet и другие букмекерские конторы стараются охватить хоккей, большой и настольный теннис, баскетбол, бокс, биатлон и другие виды спорта, популярные и не очень.

Тотализатор 1xbet

Помимо традиционных букмекерских ставок 1 икс бет предлагает своим клиентам принять участие в тотализаторе. Это особый вид пари, который заключается между участниками на исход спортивного состязания или точный счет в матче или серии матчей.

Основная особенность тотализатора в том, что участники пари играют не с букмекерской конторой, а со своими соперниками. Букмекер лишь выступает организатором и получает за это свой процент.

Выигрыш в тото (так называется спортивный тотализатор) зависит не от установленного букмекером коэффициента, а от количества участников пари, общей суммы ставок и числа людей, верно угадавших исход спора. Призовой фонд распределяется между участниками в соответствии с местом, которое они занимают в турнирной таблице.

1xbet предлагает линейку из 7 видов тотализаторов: Футбол, Хоккей, Пятнашка, 1Х ТОТО, Баскетбол, Точный счет и Кибер футбол. С подробными условиями и правилами игры можно ознакомиться в приложении или на сайте БК.

Бонусы казино

Портал развлечений 1xBet приготовил для своих клиентов ряд бонусов. Основная их часть — это так называемые приветственные бонусы за первые пополнения депозита при игре в казино.

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Нужно следить за новостями сервиса, чтобы быть в курсе актуальных предложений. Не будет лишним обзавестись специальным промокодом — их можно найти на тематических ресурсах. Так, при наличии промокода участник может рассчитывать не только на бонус за пополнение кошелька, но и пакет фриспинов (бесплатных вращений).

Депозитный бонус для новичков

Это, пожалуй, самый привлекательный бонус для новых клиентов БК, поскольку позволяет существенно увеличить банк. Депозитных бонусов, как правило, бывает несколько:

100% бонус за первое внесение средств;

50% бонус за второй депозит;

25% за третье пополнение счета;

25% за четвертое внесение денег;

50% за десятое пополнение

Все бонусы конторы

Кроме приветственных и депозитных бонусов, во всех букмекерских конторах предусмотрены дополнительные «плюшки», которые позволяют привлечь новых и повысить лояльность существующих клиентов.

Это могут быть разовые акции по случаю праздника клуба, бонусные программы, приуроченные к знаковым спортивным событиям и т.п. Пользуется популярностью такие регулярные акции, как «Счастливая Пятница», когда в течение суток пользователи могут удвоить внесенную на депозит сумму (есть ограничения по сумме, с ними лучше ознакомиться заранее). Контора регулярно разыгрывает среди своих клиентов промо-баллы — нужно лишь изъявить желание и дать согласие на участие в лотерее.

Настоятельно рекомендуем внимательно изучить все условия и положения подобных акций, поскольку они зачастую имеют ограниченный срок действия, а для получения бонуса необходимо выполнить ряд условий.

Как связаться с 1xbet

Часто у пользователей сервиса и потенциальных партнеров (рекламных площадок и т.п.) возникает необходимость в общении с администрацией БК. Для решения этих и других вопросов в разделе «Контакты» указаны адреса эл.почты. При этом каждый адрес предназначен для решения определенных вопросов.

Можно также воспользоваться формой обратной связи — нужно лишь оставить свой вопрос и указать свои контактные данные.

На сайте и в приложении также указан телефон службы поддержки, однако звонить на него лучше с номера, который был указан при регистрации — это увеличит шанс быть услышанным.

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